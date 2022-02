Michelle Hunziker ha un nuovo amore dopo Tomaso Trussardi? Ecco di chi si tratterebbe Foto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)nelle ultime settimane è al centro dell’attenzione mediaticala fine del suo matrimonio con. I motivi per cui la coppia si sia detta addio11 anni di relazione e 9 di matrimonio non sono mai stati rivelati. Tanti i rumors, ma le bocche sono rimaste cucite da entrambe le parti.sono però a furor di popolo e di stampa i single più ambiti d’Italia! I paparazzi non accennano a seguire i due, speranzosi trovare qualche ulteriore gossip. Che sia stato già trovato? Secondo un pettegolezzo riportato da Dagospia, la showgirl avrebbe già un altro uomo! Al momento sono soltanto voci, nulla trapela dai profili social di, in questi giorni impegnata con il lancio del suo ...

Lo scorso 18 gennaio è stata annunciata la rottura tra la showgirle l'imprenditore Tomaso Trussardi. Proprio lei che debutterà oggi, mercoledì 16 febbraio su Canale 5 con one woman show, confessa al Corriere della Sera che "Quando chiudo la porta ...impegnatissima. La conduttrice di Canale 5 sarà ben presto in tv con il suoImpossible . Ma non è tutto, come da lei raccontato, sarà anche ospite di Lol - Chi ride è fuori ,...Michelle Impossible è il titolo del primo one-woman-show che vedrà protagonista Michelle Hunziker e anche la partecipazione di Katia Follesa e di Michela Giraud. Lo show, composto da due puntate, ...Fornito da Rumors.it LEGGI ANCHE > Michelle Hunziker, svelata la lista degli ospiti del suo nuovo programma Una carrellata di mega ospiti è infatti attesa per lo speciale di Michelle Hunziker. Tra i ...