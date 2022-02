Mia Ceran racconta il suo podcast “Mani Pulite” a FQMagazine | “Ho studiato Gomez | Travaglio e Barbacetto Storia che va raccontata | ponendosi domande”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il “mariuolo” Mario Chiesa. Il pubblico ministero “che c’azzecca” Antonio Di Pietro. La madre di tutte le tangenti legata ad uno dei più grandi gruppi industriali italiani, la Enimont. Le monetine lanciate contro Bettino Craxi fuori dall’hotel Raphael. Istantanee di una manciata di mesi che fu l’epoca di Tangentopoli e che ora sono diventati “”. Unin 10 puntate realizzato e narrato da Mia, con la collaborazione di Francesco Oggiano e Davide Piacenza, prodotto da Will Media per Audible. E proprio il 17 gennaio del 1992 avvenne l’arresto in flagranza di reato di Chiesa che diede il via alla decisiva inchiesta giudiziaria del pool milanese. “Sono passati davvero trent’anni? Così tanti? Io non li ho sentiti”, spiega la. “È un’epoca che torna ...