“Mi viene voglia di bruciarle i capelli”, Katia Ricciarelli attacca Miriana – VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, oltre a discutere di Lulù Selassiè, hanno avuto qualcosa da dire pure nei confronti di Miriana Trevisan. Il tutto è accaduto stamattina, sempre all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “Mi viene voglia di bruciarle i capelli”, Katia Ricciarelli attacca Miriana Su quel divano ogni volta si mette in posizione,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 febbraio 2022)e Soleil Sorge, oltre a discutere di Lulù Selassiè, hanno avuto qualcosa da dire pure nei confronti diTrevisan. Il tutto è accaduto stamattina, sempre all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “Midi”,Su quel divano ogni volta si mette in posizione,... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

borghi_claudio : Mi viene il lievissimo sospetto che anche in Spagna sta nascendo voglia di non moderazione. - amatipercomesei : Io vorrei sapere perchè nella mia famiglia per parlare devono per forza urlare porco due boh mi viene voglia di rompermi i timpani - ARMYMom0803 : Italy leggo Italy. Oddio, mi viene voglia di cantare Fratelli d'Italia con la mano sul cuore ?????? - blogtivvu : “Mi viene voglia di bruciarle i capelli”, Katia Ricciarelli attacca Miriana – VIDEO - anto_dun : RT @gf_vip_news: Katia su Miriana: 'Con questi capelli che mi viene voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti' #GFVIP #jeru #jessvip ht… -