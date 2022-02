Mediaset, la telecronaca di Psg – Real Madrid in anticipo. I social si ‘scatenano’: “Trevisani sta già commentando il ritorno” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In un match così, puoi permetterti di “sbagliare” la telecronaca? Champions League, Psg vs Real Madrid. Mediaset trasmette la partita ma qualcosa non quadra: la telecronaca di Riccardo Trevisani arriva prima delle immagini. Peccato, perché era pure una buona telecronaca. Solo che, a causa di un errore tecnico, le parole del cronista anticipavano le azioni e questo per tutta la durata del match. I messaggi sui social? Tantissimi: “Trevisani sta già commentando il ritorno”, “Quando ti gasi per un’azione, ma poi ti ricordi che Trevisani ti avrebbe già detto se fosse successo qualcosa”, “Mbappè a centrocampo. Trevisani:’Calcio d’angolo'”, “Da me Trevisani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In un match così, puoi permetterti di “sbagliare” la? Champions League, Psg vstrasmette la partita ma qualcosa non quadra: ladi Riccardoarriva prima delle immagini. Peccato, perché era pure una buona. Solo che, a causa di un errore tecnico, le parole del cronista anticipavano le azioni e questo per tutta la durata del match. I messaggi sui? Tantissimi: “sta giàil”, “Quando ti gasi per un’azione, ma poi ti ricordi cheti avrebbe già detto se fosse successo qualcosa”, “Mbappè a centrocampo.:’Calcio d’angolo'”, “Da me...

