Maurizio Gardini nuovo presidente di Alleanza Cooperative

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è ildisubentra a Mauro Lusetti che assume l’incarico di co, affiancando l’altro coGiovanni Schiavone. “La rappresentanza in questo paese rischia l’irrilevanza. Oggi, invece – dice– c’è più bisogno di dialogo, di protagonismo dei corpi intermedi di cui la politica e le istituzioni non possono fare a meno. E noi siamo parte di quella economia civile che recita un ruolo da protagonista nel Paese. Siamo al lavoro per rimuovere le enormi e non ancora tutte emerse macerie sociali ed economiche che ci lascia la pandemia”. “La ripresa economica c’è ma è diseguale, tra imprese, settori e territori, oltre che tra le persone il nostro impegno è quello di ...