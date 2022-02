Matt Hardy: “Io e Jeff contro? Vi dico come la penso” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il nome di Jeff Hardy e’ stato quello piu’ a sopresa da trovare nella lista dei licenziati da parte della WWE. Molti suoi fan ci sono ovviamente rimasti di sasso e si stanno interrgando su quale sara’ il futuro del Charismatic Enigma. Suo fratello Matt aggiorna la platea in maniera odierna sulle questioni contrattuali del minore degli Hardy ed un suo approdo in AEW non sembra una cosa tanto lontana. Gli e’ stato chiesto se un giorno potranno feudare nuovamente uno contro l’altro, la risposta di Matt e’ stata perentoria. Amore fraterno “I giorni dove Jeff e Matt erano l’uno contro l’altro sono finiti. Non siamo piu’ rivali, saremo team mates!”. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il nome die’ stato quello piu’ a sopresa da trovare nella lista dei licenziati da parte della WWE. Molti suoi fan ci sono ovviamente rimasti di sasso e si stanno interrgando su quale sara’ il futuro del Charismatic Enigma. Suo fratelloaggiorna la platea in maniera odierna sulle questioni contrattuali del minore deglied un suo approdo in AEW non sembra una cosa tanto lontana. Gli e’ stato chiesto se un giorno potranno feudare nuovamente unol’altro, la risposta die’ stata perentoria. Amore fraterno “I giorni doveerano l’unol’altro sono finiti. Non siamo piu’ rivali, saremo team mates!”.

