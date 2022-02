Massimo Di Carlo direttore del Business di Cdp (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dal 1° marzo Massimo Di Carlo sarà il nuovo direttore del Business di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Di Carlo proviene da Illimity, dove ha ricoperto l’incarico di chief Lending officer e presidente di Illimity SGR. In precedenza Di Carlo, 58 anni, laurea alla Bocconi, ha co-fondato la attuale Muzinich & co. SGR e ha avuto un’esperienza quasi trentennale in Mediobanca, dove è entrato nel 1987 ed è arrivato al ruolo di vicedirettore generale (2006-2014), con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dal 1° marzoDisarà il nuovodeldi Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Diproviene da Illimity, dove ha ricoperto l’incarico di chief Lending officer e presidente di Illimity SGR. In precedenza Di, 58 anni, laurea alla Bocconi, ha co-fondato la attuale Muzinich & co. SGR e ha avuto un’esperienza quasi trentennale in Mediobanca, dove è entrato nel 1987 ed è arrivato al ruolo di vicegenerale (2006-2014), con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

