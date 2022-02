Marvel x Pandora | in arrivo una collezione di gioielli ispirati agli Avengers

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è uno dei brand dipiù famosi al mondo, grazie soprattutto all’unicità dei bracciali personalizzabili, che raccontano la storia di ognuno di noi., invece, è un vero e proprio fenomeno mondiale, un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. E se questi due mondi si unissero per creare qualcosa di unico? Ecco che nasce l’esclusivadiispirato ai supereroi che tanto abbiamo amato nei fumetti e nei film. In uscita il 17 febbraio 2022, laè composta da nove charm, un bracciale e un anello, tutti rigorosamenteall’universo. Dal martello di Thor allo scudo di Capitan America, da Iron Man a Hulk, non manca proprio nessuno: glisono tornati, e ...

Pandora è uno dei brand di gioielli più famosi al mondo, grazie soprattutto all'unicità dei bracciali personalizzabili, che raccontano la storia di ognuno di noi. Marvel, invece, è un vero e proprio ...