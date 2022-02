Mani Pulite, Sgarbi: “Azione sovversiva che ha cancellato partiti, non corruzione” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mani Pulite ha fatto tabula rasa dei partiti e delle identità politiche su cui si fondava la democrazia senza eliminare la corruzione. Lasciando, come eredità, le “istituzioni nominali” che raggiungono il loro apice con il Movimento Cinque Stelle. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, intervistato dall’AdnKronos in occasione dei trent’anni dall’inizio di Tangentopoli che cadono doMani, boccia su tutta la linea la stagione che ha preso corpo con l’arresto di Mario Chiesa. E, senza usare giri di parole, parla di “un’Azione politicamente sovversiva in senso tecnico” e di una vera e propria “catastrofe”. “Sono stato – racconta – il massimo antagonista di Di Pietro, querelato da lui per aver detto quello che l’ex magistrato ha poi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) –ha fatto tabula rasa deie delle identità politiche su cui si fondava la democrazia senza eliminare la. Lasciando, come eredità, le “istituzioni nominali” che raggiungono il loro apice con il Movimento Cinque Stelle. Il critico d’arte Vittorio, intervistato dall’AdnKronos in occasione dei trent’anni dall’inizio di Tangentopoli che cadono do, boccia su tutta la linea la stagione che ha preso corpo con l’arresto di Mario Chiesa. E, senza usare giri di parole, parla di “un’politicamentein senso tecnico” e di una vera e propria “catastrofe”. “Sono stato – racconta – il massimo antagonista di Di Pietro, querelato da lui per aver detto quello che l’ex magistrato ha poi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17 febbraio 1992, con l'arresto a Milano dell'ingegnere Mario Chiesa, prendeva il via l'inchiesta Mani Pulite. A… - fattoquotidiano : MANI PULITE - LA VERA STORIA Questo libro, pubblicato per la prima volta nel 2002 e ora riproposto in una nuova ed… - fattoquotidiano : Speciale trent'anni di Mani pulite: cosa resta dell'inchiesta che ha cambiato l'Italia. Sul Fatto di domani… - rivamatteoriva : RT @robertosabatin4: Mi chiedo. Quanti sono coloro che si dichiarano 'antifascisti ' poi applaudono a certi comportamenti della magistratur… - Renato47Rm : RT @BCarazzolo: #manipulite 'Dopo Mani Pulite i costi di Malpensa 2000 e della linea 3 della metropolitana al chilometro, si sono quasi dim… -