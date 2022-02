Mani pulite, l’avvocato di Mario Chiesa: ‘I soldi nel water? Non è andata così, la corruzione non è nata quel giorno’ (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tangentopoli è stata “un’inchiesta nata con i migliori auspici, che però scappò di mano ai giudici, ai media e a tutti i protagonisti. E se viene associata al momento in cui è stata scoperta la corruzione del sistema politico, allora si può dire che come inchiesta non è mai esistita”. l’avvocato Stefano Banfi è il legale di Mario Chiesa. A 30 anni dall’arresto dell’ex presidente del Pio Albergo Trivulzio sollecita uno sguardo diverso su Tangentopoli. “Per Chiesa il diritto all’oblio non può esistere”, dice all’Adnkronos tornando al più famoso episodio di Mani pulite, quello del ‘mariuolo’ che getta i soldi della tangente nel water una volta ‘pizzicato’ dagli investigatori: “Non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tangentopoli è stata “un’inchiestacon i migliori auspici, che però scappò di mano ai giudici, ai media e a tutti i protagonisti. E se viene associata al momento in cui è stata scoperta ladel sistema politico, allora si può dire che come inchiesta non è mai esistita”.Stefano Banfi è il legale di. A 30 anni dall’arresto dell’ex presidente del Pio Albergo Trivulzio sollecita uno sguardo diverso su Tangentopoli. “Peril diritto all’oblio non può esistere”, dice all’Adnkronos tornando al più famoso episodio dilo del ‘mariuolo’ che getta idella tangente neluna volta ‘pizzicato’ dagli investigatori: “Non è ...

