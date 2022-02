Manchester United, che gol di Cristiano Ronaldo al Brighton! | VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gol e highlights di Manchester United-Brighton 2-0 di Premier League. Prima rete nel 2022 per Cristiano Ronaldo. E che sassata per CR7! Vediamo, dunque, in questo VIDEO di 'Sky Sport' tutto quello che è successo ieri sera ad 'Old Trafford' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gol e highlights di-Brighton 2-0 di Premier League. Prima rete nel 2022 per. E che sassata per CR7! Vediamo, dunque, in questodi 'Sky Sport' tutto quello che è successo ieri sera ad 'Old Trafford'

Advertising

desaidipen7 : RT @ManUtdMEN: PSG 'prepare mega offer' for Paul Pogba #mufc - ManUtdMEN : PSG 'prepare mega offer' for Paul Pogba #mufc - Extreme_ITA : Corriere della Sicurezza: Il Manchester United adotta il Wi-Fi Extreme Networks per modernizzare l’esperienza dei t… - PianetaMilan : .@ManUtd, che gol di @Cristiano al @OfficialBHAFC! | #VIDEO - @premierleague #PremierLeague #ManchesterUnited… - infoitsport : Premier League | Manchester United vs Brighton, analisi e pronostico -