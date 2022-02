“Mamma, posso fare il Tik Toker?”, sta per uscire il libro di Miss Mamma sorriso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Mamma, posso fare il Tik Toker?”, esce il 22 febbraio in libreria il libro di Vanessa Padovani, in arte Miss Mamma sorriso Da martedì 22 Febbraio sarà disponibile in tutte le librerie “Mamma, posso fare il Tik Toker?” il primo libro di Vanessa Padovani meglio conosciuta come Miss Mamma sorriso, una delle mamme più seguite su TikTok con oltre 2 milioni e mezzo di followers. Il libro in uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea della stessa Vanessa e intende sancire il gap generazionale tra figli e genitori nell’era di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “il Tik?”, esce il 22 febbraio in libreria ildi Vanessa Padovani, in arteDa martedì 22 Febbraio sarà disponibile in tutte le librerie “il Tik?” il primodi Vanessa Padovani meglio conosciuta come, una delle mamme più seguite su TikTok con oltre 2 milioni e mezzo di followers. Ilin uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea della stessa Vanessa e intende sancire il gap generazionale tra figli e genitori nell’era di ...

