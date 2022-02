M5S, tensione su Green Pass, Conte a malpancisti: no fughe in avanti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ il Green Pass l’ennesimo fronte aperto all’interno del Movimento 5 Stelle: un M5S che, mentre in Aula alla Camera si discute la proroga dello stato di emergenza, si scopre spaccato sull’opportunità di confermare o meno lo strumento del certificato verde in chiave anti-Covid. Nel corso dell’assemblea dei gruppi con Giuseppe Conte, convocata sulla piattaforma Zoom di buon mattino, sono molte le voci critiche che si levano dalla compagine parlamentare stellata per chiedere lo stop alle misure restrittive. Da Mauro Coltorti a Federica Dieni, da Gabriele Lorenzoni ad Antonella Papiro, Passando per Davide Zanichelli, Marco Bella, Alberto Zolezzi e altri ‘portavoce’ M5S: cresce nelle file del Movimento il pressing per allentare le maglie delle restrizioni e soprattutto per mandare in soffitta il Super ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ ill’ennesimo fronte aperto all’interno del Movimento 5 Stelle: un M5S che, mentre in Aula alla Camera si discute la proroga dello stato di emergenza, si scopre spaccato sull’opportunità di confermare o meno lo strumento del certificato verde in chiave anti-Covid. Nel corso dell’assemblea dei gruppi con Giuseppe, convocata sulla piattaforma Zoom di buon mattino, sono molte le voci critiche che si levano dalla compagine parlamentare stellata per chiedere lo stop alle misure restrittive. Da Mauro Coltorti a Federica Dieni, da Gabriele Lorenzoni ad Antonella Papiro,ando per Davide Zanichelli, Marco Bella, Alberto Zolezzi e altri ‘portavoce’ M5S: cresce nelle file del Movimento il pressing per allentare le maglie delle restrizioni e soprattutto per mandare in soffitta il Super ...

