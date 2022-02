M5s: Conte, pandemia non è finita, non smantelliamo misure (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Dire che siamo fuori dalla pandemia non è proprio corretto, stiamo transitando nella fase dell'endemia. È una prospettiva che ci conforta ma dobbiamo essere tutti d'accordo che non possiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Dire che siamo fuori dallanon è proprio corretto, stiamo transitando nella fase dell'endemia. È una prospettiva che ci conforta ma dobbiamo essere tutti d'accordo che non possiamo ...

Advertising

ilfoglio_it : Il M5s ha attaccato Draghi e Franco affermando che la gran parte delle truffe sulla cessione dei crediti fiscali no… - fattoquotidiano : Referendum, Conte: “Mi piacerebbe fare una consultazione online con gli iscritti al M5s” - diMartedi : #Travaglio su #m5s: 'Hanno nuovamente tutti contro, come il giudice di Napoli che sospende Conte, Draghi che mente… - lifestyleblogit : Green pass, odg M5S per abolirlo. Conte: 'Non è nostra linea' - - tutto_travaglio : #Fake news sul Superbonus per attaccare Conte, Donno (M5S): 'Travaglio racconta come stanno davvero le cose' - Sile… -