"Lui ha votato sì, ma gli altri giudici...". Indiscrezione-terremoto: il debutto da presidente di Giuliano Amato? Subito siluro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia della camera di consiglio il presidente Giuliano Amato aveva assicurato che non si sarebbe cercato “il pelo nell'uovo”, e invece è proprio quello che è accaduto. Di conseguenza i quesiti referendari più popolari, quelli su eutanasia e cannabis, sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte Costituzionale. Stando a quanto riportato da Dagospia, il presidente Amato ha votato a favore dell'ammissibilità del referendum sull'eutanasia, ma tra i quindici giudici della Consulta evidentemente una maggioranza cattolica “quasi schiacciante” - così l'ha descritta il sito di Roberto D'Agostino - ha avuto la meglio. La bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis è un duro colpo anche per i promotori di quelli sulla giustizia, che invece sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia della camera di consiglio ilaveva assicurato che non si sarebbe cercato “il pelo nell'uovo”, e invece è proprio quello che è accaduto. Di conseguenza i quesiti referendari più popolari, quelli su eutanasia e cannabis, sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte Costituzionale. Stando a quanto riportato da Dagospia, ilhaa favore dell'ammissibilità del referendum sull'eutanasia, ma tra i quindicidella Consulta evidentemente una maggioranza cattolica “quasi schiacciante” - così l'ha descritta il sito di Roberto D'Agostino - ha avuto la meglio. La bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis è un duro colpo anche per i promotori di quelli sulla giustizia, che invece sono stati ...

Advertising

esset64 : @Ci1812 Il problema non è il foggiano e quelli come lui ma gli idioti in parlamento che hanno votato leggi che cons… - alberto96881472 : @spighissimo Ci sono 20 società 19 voti contro 1 a favore quindi lui non ha votato ma chi sono i più infinocchiati con la Confindustria? - ClaudiaGiunti : RT @filoXXL: #GFVIPRADIO Domanda x Delia: Come mai Alex non ti voleva a casa quando lui era dentro con Soleil e facevano sceneggiate senza… - guerriero1973 : @ladebbie80 E niente si è fatto il filmino, come quando si torna dalle vacanze... Tanto lui non conta un cazzo. Fan… - reasilva12 : @Mariangelles8 @Nobodysayops @NLutto Lui è rientrato per se stesso e per portare la pagnotta a casa ed io incontran… -