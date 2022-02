Luce sull’archeologia 2022: I romani e gli dei il 20 febbraio al Teatro Argentina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Teatro Argentina domenica 20 febbraio ore 11 Luce sull’archeologia CITTÀ ROMANE IDEE, REALTÀ E UTOPIE NEL MONDO ANTICO Interventi di Alessandra Cattoi Maurizio Bettini Gianluca De Sanctis Massimiliano Papini contributi di Storia dell’arte di Claudio Strinati anteprime del passato di Andreas M. Steiner introduce e presenta Massimiliano Ghilardi biglietti €10, ARCHEO CARD 7 incontri €50 GREEN PASS OBBLIGATORIO Domenica 20 febbraio alle ore 11 si svolgerà al Teatro Argentina il secondo incontro della rassegna Luce sull’archeologia 2022, Citta? Romane. Idee, realta? e utopie nel mondo antico. Introdotti da Massimiliano Ghilardi, Alessandra Cattoi, direttora del RAM Film Festival-l’archeologia al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)domenica 20ore 11CITTÀ ROMANE IDEE, REALTÀ E UTOPIE NEL MONDO ANTICO Interventi di Alessandra Cattoi Maurizio Bettini Gianluca De Sanctis Massimiliano Papini contributi di Storia dell’arte di Claudio Strinati anteprime del passato di Andreas M. Steiner introduce e presenta Massimiliano Ghilardi biglietti €10, ARCHEO CARD 7 incontri €50 GREEN PASS OBBLIGATORIO Domenica 20alle ore 11 si svolgerà alil secondo incontro della rassegna, Citta? Romane. Idee, realta? e utopie nel mondo antico. Introdotti da Massimiliano Ghilardi, Alessandra Cattoi, direttora del RAM Film Festival-l’archeologia al ...

Advertising

emanuele_morabi : Luce sull’archeologia 2022: I romani e gli dei il 20 febbraio al Teatro Argentina - rete_nel : RT @Turismoromaweb: Al Teatro Argentina un appuntamento da non perdere: il ciclo di conferenze “Luce sull’archeologia”. ?? - Babbaribba : RT @Turismoromaweb: Al Teatro Argentina un appuntamento da non perdere: il ciclo di conferenze “Luce sull’archeologia”. ?? - giuliaforpeace : RT @Turismoromaweb: Al Teatro Argentina un appuntamento da non perdere: il ciclo di conferenze “Luce sull’archeologia”. ?? - AriannaAbbate : RT @Turismoromaweb: Al Teatro Argentina un appuntamento da non perdere: il ciclo di conferenze “Luce sull’archeologia”. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Luce sull’archeologia Luce sull'archeologia 2022: I romani e gli dei il 20 febbraio al Teatro Argentina - RomaDailyNews RomaDailyNews