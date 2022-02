Luca Barbareschi | “Per come ho vissuto potrei avere altri 800 figli”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha affermato, ironicamente, che potrebbe800: l'attore ne ha 5, più uno del quale non conosceva l'esistenza fino a venti anni fa.ha volutamente esagerato dicendo che potrebbeanche 800: l'attore, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato la sua vita, e, riferendosi alo, di cui ha scoperto l'esistenza 20 anni fa, ha affermato che ci si può considerare genitori quando si è stabilito un contatto emotivo con i ragazzi. Forse non tutti sanno cheè nato in Uruguay, e precisamente nella capitale Montevideo, il 28 luglio del 1956. La famigliasi trovava nel paese sudamericano perché "mio ...

Advertising

peterkama : Luca Barbareschi: «Mia moglie Elena è una macchina da guerra I figli? Potrei averne 800» - ParliamoDiNews : Luca Barbareschi: `Potrei avere 800 figli. Quella volta con Mick Jagger, David Bowie, Lou Reed ed Andy Warhol...` -… - infoitcultura : Luca Barbareschi: «Mia moglie Elena Monorchio è una macchina da guerra. I figli? Potrei averne 800» - emrato : Un Manuel Fantoni, vivente Luca Barbareschi: 'Potrei avere 800 figli. Quella volta con Mick Jagger, David Bowie, L… - Italia_Notizie : Luca Barbareschi: “Potrei avere 800 figli. Quella volta con Mick Jagger, David Bowie, Lou Reed ed Andy Warhol…” -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Barbareschi

... cast e trama Il film sull'omicidio di Pierluigi Torregiani s'intitola Ero in guerra ma non lo sapevo , opera del regista Fabio Resinaro e prodotto da. Il ruolo di Torregiani è ...Diretto da Fabio Resinaro, il film è tratto dal libro omonimo di Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, scritto con Stefano Rabozzi, ed è prodotto dae Rai Cinema. L'articolo Ero ...Non sa però che questo suo modo di fare, condannerà la sua famiglia a pagare un prezzo altissimo… Nella puntata di Porta a Porta in onda il 15 febbraio 2022, Bruno Vespa ha ospitato Luca Barbareschi, ...Luca Barbareschi ha volutamente esagerato dicendo che potrebbe avere anche 800 figli: l'attore, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato la sua vita, e, riferendosi al figlio, di cui ...