Love is in the air, trama 16 febbraio: imprevisti e gelosie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A Love is in the air, proseguirà la marcia di Eda e Serkan verso il matrimonio. Il giovane architetto, infatti, ha deciso di chiedere la mano della sua amatissima Yildiz e ha chiesto aiuto a Melek, facendole promettere di non dire niente a nessuno. La ragazza, però, non ha resistito e, presa dalla gioia, lo ha annunciato ad Ayfer che lo ha riferito ad Aydan. A questo punto, la notizia si è diffusa in pochi minuti e per Serkan sono cominciati i problemi visto che non vuole che Eda scopra che lui ha intenzione di chiederle di sposarlo. La trama della soap opera turca di oggi, mercoledì 16 febbraio, rivela che i due innamorati saranno sempre più uniti ed affiatati, ma alla Art Life si presenterà la signora Deniz per realizzare un reportage. La donna dovrà fare delle fotografie con Bolat e la Yildiz dovrà aspettare fuori dall'ufficio.

