Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, svelati data di uscita e primo concept art del film (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Svelata la data di uscita negli Stati Uniti e il primo concept art di Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il lungometraggio animato che riunisce parte del team creativo della trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il film animato prodotto da New Line Cinema e Warner Bros. Animation uscirà negli Stati Uniti il 12 aprile 2024, fa sapere Variety, che ha anche condiviso il primo concept art della pellicola. Ambientato circa due secoli prima degli eventi rappresentati nell’esalogia composta dei lungometraggi de Lo Hobbit e Il signore degli anelli, The War of the Rohirrim racconterà le vicende ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Svelata ladinegli Stati Uniti e ilart diof the: The War of the, il lungometraggio animato che riunisce parte del team creativo della trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jacksonof the: The War of the, ilanimato prodotto da New Line Cinema e Warner Bros. Animation uscirà negli Stati Uniti il 12 aprile 2024, fa sapere Variety, che ha anche condiviso ilart della pellicola. Ambientato circa due secoli prima degli eventi rappresentati nell’esalogia composta dei lungometraggi de Lo Hobbit e Il signore degli anelli, The War of theracconterà le vicende ...

sterkabakur_ : @The_Lord_Amed Ahahah :) - Summrz_ : @Complexity Prai$e the lord - Lord_Vltor : 'GNOO NN PUI DECCIDERE D AMAZZARTI TU XKE L'HA CS HE CRUDDELE - l'ho facimo n'oi x the sè nn ai il grinpax :333' - S1lenzi0 : RT @newsintheshell: ? The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il film d’animazione su Helm Mandimartello arriverà nel 2024! https:/… - newsintheshell : ? The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il film d’animazione su Helm Mandimartello arriverà nel 2024!… -