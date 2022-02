“Lo stato di emergenza non sarà prorogato e quindi si scioglierà anche il Cts”: la previsione dell’immunologo Abrignani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts“. Lo dice a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, l’immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani. “Non credo – afferma inoltre – che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non credo verràlodie,, siil Cts“. Lo dice a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, l’immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico Sergio. “Non credo – afferma inoltre – che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

borghi_claudio : Anche il Prof. Ceccanti (PD) ha appena detto in aula che secondo lui non ci debbono essere ulteriori proroghe dello… - Montecitorio : 371 contrari, 44 favorevoli. La Camera ha respinto le questioni pregiudiziali sul decreto-legge 221/2021, recante p… - LegaSalvini : Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo): 'Mi auguro che lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non sia rin… - lisanna08367559 : @borghi_claudio Per portare qualcuno a votare, dovete far in modo che finisca subito stato d'emergenza e sgp gp obb… - CarpaneseSilva1 : RT @Ilconservator: Dopo 6 proroghe non è più stato di emergenza, è la Cambogia del '77 -