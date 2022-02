“Lo stato d’emergenza non verrà prorogato e il Cts si scioglierà”. Le parole di Sergio Abrignani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non credo verrà prorogato” lo stato di emergenza e “quindi si scioglierà anche il Cts“. Lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, l’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Sergio Abrignani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non credo” lodi emergenza e “quindi sianche il Cts“. Lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, l’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts),. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

