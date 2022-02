LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Arianna Fontana nei 1500 e la staffetta maschile puntano al podio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18: Le rivali delle azzurre sono sempre le stesse: cinesi, coreane, canadesi e la olandese Schulting, che è la favorita numero uno 12.14: In casa Italia, nella prima prova fari puntati su Arianna Fontana, Cynthia Mascitto e Arianna Sighel. La campionessa valtellinese, oro nei 500 metri in Cina, vorrà riscattarsi dopo la caduta nei 1000 metri e mettere nel mirino l’undicesima medaglia olimpica della sua carriera. 12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti all’ultima giornata di gare in queste Olimpiadi Invernali di Pechino riservata allo Short track Il programma delle gare e gli azzurri al via – La presentazione della giornata di gare Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.18: Le rivali delle azzurre sono sempre le stesse: cinesi, coreane, canadesi e la olandese Schulting, che è la favorita numero uno 12.14: In casa Italia, nella prima prova fari puntati su, Cynthia Mascitto eSighel. La campionessa valtellinese, oro nei 500 metri in Cina, vorrà riscattarsi dopo la caduta nei 1000 metri e mettere nel mirino l’undicesima medaglia olimpica della sua carriera. 12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti all’ultima giornata di gare in questeInvernali di Pechino riservata alloIl programma delle gare e gli azzurri al via – La presentazione della giornata di gare Buongiorno e bentrovati alla...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #ShortTrack - Ultima giornata Tutto pronto al Capital Indoor Stadium per l'ultima giornata dello short tr… - zazoomblog : Olimpiadi live: risultati del 16 febbraio. Attesa per gli azzurri del fondo e short track - #Olimpiadi #live:… - fanpage : La Cina batte la Svizzera 6-5 all'ultimo end eliminando di fatto l'Italia dal torneo olimpico di curling maschile - zazoomblog : LIVE – Short track ultima giornata 16 febbraio Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Short #track #ultima… - Nicola89144151 : 13:30 Short Track: Staffetta 5000 Metri M (Finali) 14:10 Short Track: 1500 Metri F (Finali) Dirette TV: Rai 2: 02:… -