LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Vinatzer per la rimonta, Sala ci prova! Si parte alle 6.45 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 6.22 La seconda manche è stata tracciata da Jacques Theolier, allenatore francese dell’Italia. Speriamo sia più filante rispetto alla prima. 6.20 La classifica della prima manche: 1 19 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 53.92 2 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 53.94 0.02 3 2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 53.98 0.06 4 11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 54.22 0.30 5 5 202451 STRASSER Linus 1992 GER 54.25 0.33 6 4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 54.30 0.38 7 10 54170 MATT Michael 1993 AUT 54.36 0.448 20 6291574 Sala Tommaso 1995 ITA 54.37 0.45 9 22 92720 POPOV Albert 1997 BUL 54.62 0.70 10 21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 ROC 54.63 0.71 11 1 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.72 0.8012 18 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO6.22 La seconda manche è stata tracciata da Jacques Theolier,natore francese dell’Italia. Speriamo sia più filante rispetto alla prima. 6.20 La classifica della prima manche: 1 19 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 53.92 2 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 53.94 0.02 3 2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 53.98 0.06 4 11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 54.22 0.30 5 5 202451 STRASSER Linus 1992 GER 54.25 0.33 6 4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 54.30 0.38 7 10 54170 MATT Michael 1993 AUT 54.36 0.448 20 6291574Tommaso 1995 ITA 54.37 0.45 9 22 92720 POPOV Albert 1997 BUL 54.62 0.70 10 21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 ROC 54.63 0.71 11 1 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.72 0.8012 18 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA ...

