LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz in testa, Sala si gioca la medaglia. Seconda manche alle 6.45 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DELLO Slalom MASCHILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 4.13 Alex Vinatzer ha commesso errori a catena ed è 17° a 1?45. Non si sa mai, ma il distacco è enorme. 4.07 La classifica della prima manche: Johannes Strolz (Austria) 53?92 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.02 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.06 Loic Meillard (Svizzera) +0.30 Linus Strasser (Germania) +0.33 Clement Noel (Francia) +0.38 Michael Matt (Austria) +0.44 Tommaso Sala (Italia) +0.45 Albert Popov (Bulgaria) +0.70 Aleksander Khoroshilov (Russia) +0.71 Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.80 Giuliano Razzoli (Italia) +0.87 4.05 Il croato Samuel Kolega è 18° a 1?62. Sono scesi i primi 30. 4.03 Fuori lo spagnolo Joaquim Salarich, aveva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DELLOMASCHILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO4.13 Alex Vinatzer ha commesso errori a catena ed è 17° a 1?45. Non si sa mai, ma il distacco è enorme. 4.07 La classifica della prima: Johannes(Austria) 53?92 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.02 Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) +0.06 Loic Meillard (Svizzera) +0.30 Linus Strasser (Germania) +0.33 Clement Noel (Francia) +0.38 Michael Matt (Austria) +0.44 Tommaso(Italia) +0.45 Albert Popov (Bulgaria) +0.70 Aleksander Khoroshilov (Russia) +0.71 Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.80 Giuliano Razzoli (Italia) +0.87 4.05 Il croato Samuel Kolega è 18° a 1?62. Sono scesi i primi 30. 4.03 Fuori lo spagnolo Joaquimrich, aveva ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz si porta al comando! Ottimo Sala a 0.45 - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 sprint a squadre maschile e femminile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 sprint a squadre maschile e femminile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani fanno un pensierino alla medaglia… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova discesa donne combinata in DIRETTA: ultima ricognizione per Federica Brignone ed Elena Curton… -