LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sala per l’impresa, Razzoli e Vinatzer devono rimontare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 6.30 Giuliano Razzoli ha sciato bene sul piano, ma sul muro non ha convinto per niente. Per sua stessa ammissione ha fatto fatica su questa neve, sciando sulla difensiva. Serve una manche memorabile per tentare una rimonta furibonda. 6.27 Tommaso Sala è stato il migliore degli azzurri nella prima manche, non solo per il piazzamento ed il distacco, ma anche dal punto di vista tecnico: ben centrato, solido, sicuro, capace di portare sempre lo sci in conduzione, dando ritmo. E’ l’occasione della vita, peraltro si trova in una posizione ideale: non ha la pressione dei primissimi in classifica ed il distacco è limitato. Inoltre, essendo ottavo, sarà il primo a partire dopo l’ultima pausa: altro piccolo vantaggio, perché la pista verrà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI PECHINO6.30 Giulianoha sciato bene sul piano, ma sul muro non ha convinto per niente. Per sua stessa ammissione ha fatto fatica su questa neve, sciando sulla difensiva. Serve una manche memorabile per tentare una rimonta furibonda. 6.27 Tommasoè stato il migliore degli azzurri nella prima manche, non solo per il piazzamento ed il distacco, ma anche dal punto di vista tecnico: ben centrato, solido, sicuro, capace di portare sempre lo sci in conduzione, dando ritmo. E’ l’occasione della vita, peraltro si trova in una posizione ideale: non ha la pressione dei primissimi in classifica ed il distacco è limitato. Inoltre, essendo ottavo, sarà il primo a partire dopo l’ultima pausa: altro piccolo vantaggio, perché la pista verrà ...

