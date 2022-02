LIVE Italia-Danimarca 4-2 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: mano rubata da 2 per gli azzurri nel terzo end! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 8.02: Adesso c’è una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 7.58: Stone danese a punto dopo 4 tiri del quarto end 7.54: SBAGLIA ANCORA KRAUSE CHE REGALA 2 PUNTI ALL’Italia!!! mano rubata da 2 per gli azzurri che hanno giocato molto bene questo terzo end 7.52: Retornaz piazza la quarta stone azzurra a punto. Ora la Danimarca deve cercare di mettere il punto per non fare un disastro 7.51: Krause va a colpire la sua stone di guardia. C’è una possibilità per l’Italia, quantomeno di subire un solo punto 7.48: Punto danese quando mancano gli ultimi 8 tiri ma nella casa ci sono due stone azzurre. Vediamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 8.02: Adesso c’è una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 7.58: Stone danese a punto dopo 4 tiri del quarto end 7.54: SBAGLIA ANCORA KRAUSE CHE REGALA 2 PUNTI ALL’!!!da 2 per gliche hanno giocato molto bene questoend 7.52: Retornaz piazza la quarta stone azzurra a punto. Ora ladeve cercare di mettere il punto per non fare un disastro 7.51: Krause va a colpire la sua stone di guardia. C’è una possibilità per l’, quantomeno di subire un solo punto 7.48: Punto danese quando mancano gli ultimi 8 tiri ma nella casa ci sono due stone azzurre. Vediamo ...

