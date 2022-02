LIVE Italia-Danimarca 10-3 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: successo amarissimo. Vince la Cina, azzurri eliminati! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Danimarca 9.52: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 9.49: La vittoria della Cina contro la Svizzera toglie ogni possibilità per l’Italia di entrare fra le prime quattro. Diventa dunque ininfluente la sfida di questa notte contro la Norvegia. L’Italia piange sul latte versato: bruciano le sconfitte con Russia e Cina. Bisogna anche dire che la Danimarca avrebbe dovuto battere gli Usa domani e davvero sarebbe stato molto difficile 9.48: Purtroppo arrivano i due punti della Cina nell’ultimo end. I cinesi vincono 6-5 ed eliminano gli azzurri 9.36: Doppio punto per la Russia ma la Gbr resta avanti 7-6 e con la mano a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI9.52: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 9.49: La vittoria dellacontro la Svizzera toglie ogni possibilità per l’di entrare fra le prime quattro. Diventa dunque ininfluente la sfida di questa notte contro la Norvegia. L’piange sul latte versato: bruciano le sconfitte con Russia e. Bisogna anche dire che laavrebbe dovuto battere gli Usa domani e davvero sarebbe stato molto difficile 9.48: Purtroppo arrivano i due punti dellanell’ultimo end. I cinesi vincono 6-5 ed eliminano gli9.36: Doppio punto per la Russia ma la Gbr resta avanti 7-6 e con la mano a ...

