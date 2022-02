LIVE Italia-Danimarca 10-3 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri vincono e sperano! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 9.08: La Cina pareggia con la Svizzera all’ottavo end: 4-4 9.01: L’Italia ha fatto il suo dovere ma sugli altri campi si è un po’ complicata la situazione: Svizzera-Cina 4-3 e Gbr-Russia 6-4 9.00: SBAGLIA ANCORA KRAUSE! L’Italia RUBA LA MANO E VINCE LA PARTITA 10-3! 8.59: Bravo Retornaz che trova la doppia bocciata e ci sono due punti azzurri adesso. Vediamo cosa sceglie di fare Krause che può fare due punti 8.58: Non bene il primo tiro di Retornaz. Quando mancano 2 tiri ci sono due stone a punto per la Danimarca 8.54: Ancora un punto Italia quando mancano gli ultimi 4 tiri del settimo end 8.51: Una stone azzurra a punto quando mancano 8 tiri al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 9.08: La Cina pareggia con la Svizzera all’ottavo end: 4-4 9.01: L’ha fatto il suo dovere ma sugli altri campi si è un po’ complicata la situazione: Svizzera-Cina 4-3 e Gbr-Russia 6-4 9.00: SBAGLIA ANCORA KRAUSE! L’RUBA LA MANO E VINCE LA PARTITA 10-3! 8.59: Bravo Retornaz che trova la doppia bocciata e ci sono due puntiadesso. Vediamo cosa sceglie di fare Krause che può fare due punti 8.58: Non bene il primo tiro di Retornaz. Quando mancano 2 tiri ci sono due stone a punto per la8.54: Ancora un puntoquando mancano gli ultimi 4 tiri del settimo end 8.51: Una stone azzurra a punto quando mancano 8 tiri al ...

