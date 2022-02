LIVE – Alessandria-Lecce 1-1 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata di. La capolista salentina di questo campionato cadetto davvero incerto fa visita ai piemontesi che si trovano in zona playout e vanno a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Moccagatta? Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di mercoledì 16 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (50? Di Gennaro, 81? Coda) 81? IL GOL! IL GOL! IL GOL! MASSIMO CODA PER L’1-1! ILPAREGGIA I CONTI. GRAN TIRO ALL’ANGOLINO, 1-1. 76? Attacca disperatamente il ...

Advertising

SalentoSport : 82' #alessandrialecce 1-1: Goal di Coda (LECCE)! - TUTTOB1 : LIVE TB - Serie B: Alessandria in vantaggio - SalentoSport : 50' #alessandrialecce 1-0: Goal di Di Gennaro (ALESSANDRIA)! - SalentoSport : #alessandrialecce: Secondo tempo iniziato. - SalentoSport : 45'+1 #alessandrialecce 0-0: Primo tempo finito -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Alessandria

DIRETTA CROTONE BRESCIA (RISULTATO0 - 1): IN CAMPO ANCHE MULATTIERI A poco più di venti minuti dal novantesimo resiste il ... di Stefano Belli} Diretta/ Brescia(risultato finale 1 - 1):...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27a giornata di Serie C " Girone A" Allo stadio Giuseppe Moccagatta, giovedì 17 febbraio , alle ore 18:00, si disputerà Juventus U23 -...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 27a giornata di Serie C – Girone A ALESSANDRIA – Allo stadio Giuseppe Moccagatta, giovedì 17 febbraio, alle ore 18:00, si disputerà Juventus ...La diretta live di Alessandria-Lecce, match valido per la ventitreesima giornata di Serie B 2021/2022. La capolista salentina di questo campionato cadetto davvero incerto fa visita ai piemontesi che ...