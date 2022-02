Liga | il Levante supera a sorpresa l'Atletico Madrid La rete di Melero mortifica Simeone

Advertising

Luxgraph : Liga, Atletico Madrid di Simeone ko con il Levante di Caceres - sportli26181512 : Liga, il Levante di Caceres batte l'Atletico Madrid: L'undici di Simeone sconfitto di misura dal fanalino di coda d… - tcm24com : Liga spagnola, cade l'Atletico Madrid contro il Levante #liga - TuttoMercatoWeb : Atletico Madrid, che tonfo: colpaccio del Levante ultimo in Liga. Ora il 4° posto è a rischio - VoceGiallorossa : ????@LaLiga - Clamoroso tonfo casalingo dell'@Atleti contro il @LevanteUD #ASRoma #Vocegiallorossa #AtletiLevante… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Levante

Corriere dello Sport.it

Commenta per primo Il Cholo Simeone alla ricerca di punti per la zona Champions: l'Atletico Madrid e ilsi sfidano stasera al Wanda Metropolitano . Gli ospiti, sconfitti qualche giorno fa dal Betis, sono malinconicamente in fondo alla classifica, con otto punti e una partita in meno rispetto al ......00 Smyrnis - Panathinaikos 17:30 INDONESIA1 Borneo - Bhayangkara Solo 1 - 1 (Finale) Bali ...1 - 2 (Finale) HSL Derthona - Casale Posticipata Ligorna - Chieri 1 - 0 (Finale) Sestri- ...Gli highlights e le azioni salienti di Atletico Madrid-Levante 0-1, match della ventunesima giornata di Liga. Decide un gol di Malero che permette all’ultima classificata di espugnare il Wanda ...Sconfitta assolutamente inaspettata per l'Atletico Madrid di Diego Simeone che è caduto in casa, al "Wanda Metropolitano" contro l'ultima in classifica della Liga spagnola, il Levante. A decidere il ...