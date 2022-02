“Li sbatto al muro”. GF Vip, Barù perde la testa davanti a Jessica: “Animali, ecco cosa siete” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuove affermazioni dure da parte di Barù al ‘GF Vip’, che non riesce proprio a capacitarsi di ciò che sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Durante una conversazione con Jessica Selassié ha espresso nuovamente tutto il suo malcontento e la sua rabbia per una situazione, che è ben lontana dal risolversi presto. Ma ora ha raggiunto davvero il limite della pazienza ed è pronto ad azioni forti nei confronti di coloro che continueranno imperterriti a non cambiare in meglio il loro comportamento. Qualche giorno fa Barù e Davide Silvestri avevano invece parlato di Soleil Sorge. In primis è stato Silvestri a soffermarsi sulla compagna di avventura, criticandola per il suo modo di fare nonostante in passato sembravano avessero ormai stretto una buona amicizia: “Lei ti lascia la porta aperta, mamma mia è proprio disordinata. Fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuove affermazioni dure da parte dial ‘GF Vip’, che non riesce proprio a capacitarsi di ciò che sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Durante una conversazione conSelassié ha espresso nuovamente tutto il suo malcontento e la sua rabbia per una situazione, che è ben lontana dal risolversi presto. Ma ora ha raggiunto davvero il limite della pazienza ed è pronto ad azioni forti nei confronti di coloro che continueranno imperterriti a non cambiare in meglio il loro comportamento. Qualche giorno fae Davide Silvestri avevano invece parlato di Soleil Sorge. In primis è stato Silvestri a soffermarsi sulla compagna di avventura, criticandola per il suo modo di fare nonostante in passato sembravano avessero ormai stretto una buona amicizia: “Lei ti lascia la porta aperta, mamma mia è proprio disordinata. Fa ...

Advertising

dunkirhrry : mi sbatto la testa al muro, mia era preferito di loro veramente miei - puparulepatan : RT @RobbsRoys: 18.40 ovverosia l'orario in cui quotidianamente sbatto la testa contro il muro per 12 volte disperandomi perché Catalessia n… - ygmkitty : sbatto la testa a muro - RobbsRoys : 18.40 ovverosia l'orario in cui quotidianamente sbatto la testa contro il muro per 12 volte disperandomi perché Cat… - svrcastjca : sbatto la testa al muro -