Lega Serie A, la Figc ha nominato il commissario: è Gennaro Terracciano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo quanto riporta Sky, la Figc ha nominato il commissario ad acta che dovrà occuparsi dell’adeguamento dello statuto della Lega Serie A alle indicazioni date dal presidente Gabriele Gravina. Si tratta di Gennaro Terracciano, professore di diritto amministrativo. Calcio e Finanza scrive che la Federcalcio, su proposta di Gravina, ha deciso di far entrare nel pieno delle sue funzioni il nuovo commissario dal 26 febbraio. Resterà in carica fino al 15 marzo. Dunque la Figc ha deciso di concedere del tempo alla Serie A per adeguare lo statuto. Sarà fondamentale l’elezione del presidente, carica ancora vacante dopo le dimissioni di Dal Pino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo quanto riporta Sky, lahailad acta che dovrà occuparsi dell’adeguamento dello statuto dellaA alle indicazioni date dal presidente Gabriele Gravina. Si tratta di, professore di diritto amministrativo. Calcio e Finanza scrive che la Federcalcio, su proposta di Gravina, ha deciso di far entrare nel pieno delle sue funzioni il nuovodal 26 febbraio. Resterà in carica fino al 15 marzo. Dunque laha deciso di concedere del tempo allaA per adeguare lo statuto. Sarà fondamentale l’elezione del presidente, carica ancora vacante dopo le dimissioni di Dal Pino. L'articolo ilNapolista.

