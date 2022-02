Leclerc e Sainz vedono la nuova Ferrari per la prima volta: “Mamma mia” – Video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Dov’è, dov’è”? “Eccola, Mamma mia“. Queste due semplici frasi unite a volti che esprimono uno stupore tangibile testimoniano le prime sensazioni provate da Charles Leclerc e da Carlos Sainz di fronte alla Ferrari F1-75 che sarà svelata il 17 febbraio alle 14. “Questo mi piace” è un’altra frase di Sainz che si carpisce nel Video pubblicato sui social dalla Ferrari, “anche a me”, la risposta del compagno monegasco Leclerc. La clip contiene poche parole – tra le quali anche “questo è incredibile” e “ok va bene dai” – ma fa capire tutto l’entusiasmo dei due piloti a Maranello oggi per vedere per la prima volta da vicino la nuova F1-75, la monoposto con la quale affronteranno il Mondiale 2022. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Dov’è, dov’è”? “Eccola,mia“. Queste due semplici frasi unite a volti che esprimono uno stupore tangibile testimoniano le prime sensazioni provate da Charlese da Carlosdi fronte allaF1-75 che sarà svelata il 17 febbraio alle 14. “Questo mi piace” è un’altra frase diche si carpisce nelpubblicato sui social dalla, “anche a me”, la risposta del compagno monegasco. La clip contiene poche parole – tra le quali anche “questo è incredibile” e “ok va bene dai” – ma fa capire tutto l’entusiasmo dei due piloti a Maranello oggi per vedere per lada vicino laF1-75, la monoposto con la quale affronteranno il Mondiale 2022. L'articolo ...

