Lea anticipazioni: Marco o Arturo? Per Lea è arrivato il momento di scegliere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta affrontando un periodo molto particolare Lea. Deve la sua rinascita all’amore che mette nel suo lavoro, all’affetto delle sue colleghe ma anche ad Arturo che, da quando è tornata a Ferrara, è stato per lei un vero e proprio punto di riferimento. Il suo cuore però non può fare a meno di dettare legge e per la bella Lea è abbastanza chiaro che un vero e proprio punto con il passato non è mai stato messo. Prova ancora qualcosa per Marco? Lea continua a chiederselo mentre a quanto pare il suo ex marito lo ha capito da settimane: è ancora innamorato di Lea ed è pentito per tutto quello che è successo tra loro, dopo la perdita del bambino che aspettavano. Ma che cosa succederà nella terza puntata di Lea-un nuovo giorno, in onda la prossima settimana su Rai 1? Nella puntata di Lea del 22 febbraio 2022, vedremo che l’infermiera sarà chiamata a prendere una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta affrontando un periodo molto particolare Lea. Deve la sua rinascita all’amore che mette nel suo lavoro, all’affetto delle sue colleghe ma anche adche, da quando è tornata a Ferrara, è stato per lei un vero e proprio punto di riferimento. Il suo cuore però non può fare a meno di dettare legge e per la bella Lea è abbastanza chiaro che un vero e proprio punto con il passato non è mai stato messo. Prova ancora qualcosa per? Lea continua a chiederselo mentre a quanto pare il suo ex marito lo ha capito da settimane: è ancora innamorato di Lea ed è pentito per tutto quello che è successo tra loro, dopo la perdita del bambino che aspettavano. Ma che cosa succederà nella terza puntata di Lea-un nuovo giorno, in onda la prossima settimana su Rai 1? Nella puntata di Lea del 22 febbraio 2022, vedremo che l’infermiera sarà chiamata a prendere una ...

Advertising

infoitcultura : Lea - Un nuovo giorno: anticipazioni seconda puntata di martedì 15 febbraio 2022 - infoitcultura : Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni terza puntata del 22 febbraio: Marco torna con la ex moglie - zazoomblog : Anticipazioni Lea-un nuovo giorno terza puntata: brutte notizie in arrivo clamorosa decisione - #Anticipazioni… - zazoomblog : Anticipazioni Lea-un nuovo giorno terza puntata: brutte notizie in arrivo clamorosa decisione - #Anticipazioni #Lea… - ParliamoDiNews : Un posto al sole, anticipazioni 16 febbraio: Chiara nuova preda di Roberto Ferri #Docnelletuemani #FoscaInnocenti… -