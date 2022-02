Advertising

sportli26181512 : Le ragioni di Silvio: la costruzione dal basso come la corazzata Potemkin: Le ragioni di Silvio: la costruzione dal… - sergioalesi : RT @Sandro_sr74: Silvio salta l'udienza: 'Ragioni di salute' Ma solo tre giorni prima era allo stadio - Sandro_sr74 : Silvio salta l'udienza: 'Ragioni di salute' Ma solo tre giorni prima era allo stadio - Affaritaliani : Silvio salta l'udienza: 'Ragioni di salute' Ma solo tre giorni prima era allo stadio... - silvio_garofalo : RT @lucianocapone: Le parole di Draghi sul Superbonus 110% certificano un disastro che era prevedibile. Due anni fa scrivevamo: “È un premi… -

Ultime Notizie dalla rete : ragioni Silvio

La Gazzetta dello Sport

SabatoBerlusconi è ritornato allo stadio, per seguire il suo Monza in Serie B. Ha visto la squadra battere per 4 - 0 la Spal, poi è sceso in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti e ...Berlusconi salta l'udienza perdi salute. Tre giorni prima era allo stadioBerlusconi assente oggi in aula a Monza, dove avrebbe dovuto testimoniare nel processo a carico di una ex Olgettina, Giovanna Rigato , ...Silvio Berlusconi assente oggi in aula a Monza, dove avrebbe dovuto testimoniare nel processo a carico di una ex Olgettina, Giovanna Rigato, accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro ...Alle elezioni del 2023 cadrà, per ragioni politiche e non giuridiche (che d’altronde ... candidatura tutta politica e non prevista dal nostro ordinamento. Romano Prodi versus Silvio Berlusconi, per ...