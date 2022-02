Le imprese italiane hanno iniziato realmente a investire sulla cyber security (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Molta strada è stata fatta, ma il percorso è ancora lungo per colmare il gap accumulato negli anni con gli altri Paesi del G7. Nel 2021, il mercato della cyber security in Italia ha mostrato il segno “più”, con le imprese e le istituzioni che hanno aumentato le proprie spese e i propri investimenti nel settore della sicurezza informatica. Un primo passo per proteggere gli utenti e proteggere se stessi da eventuali attacchi hacker (in tutte le loro forme e modalità) che hanno visto il nostro Paese nel mirino nel corso dell’ultimo decennio. LEGGI ANCHE > Nel gennaio 2022 ci sono stati meno attacchi hacker rispetto alla fine del 2021 Il rapporto dell’Osservatorio cybersecurity & Data Protection – realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Molta strada è stata fatta, ma il percorso è ancora lungo per colmare il gap accumulato negli anni con gli altri Paesi del G7. Nel 2021, il mercato dellain Italia ha mostrato il segno “più”, con lee le istituzioni cheaumentato le proprie spese e i propri investimenti nel settore della sicurezza informatica. Un primo passo per proteggere gli utenti e proteggere se stessi da eventuali attacchi hacker (in tutte le loro forme e modalità) chevisto il nostro Paese nel mirino nel corso dell’ultimo decennio. LEGGI ANCHE > Nel gennaio 2022 ci sono stati meno attacchi hacker rispetto alla fine del 2021 Il rapporto dell’Osservatorio& Data Protection – realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano e ...

pdnetwork : La ripresa è a rischio per l’aumento del costo di materie prime. Dobbiamo agire rapidamente per restituire fiducia… - Jac875 : @CottarelliCPI È ovvio che uno come lei la pensi così: voi siete sempre stati i fan numero 1 del liberismo sfrenato… - CronacheMc : NOMINATION - L'azienda di Belforte tra le cinque italiane in lizza per il premio che Sda Bocconi School of Manageme… - IstitutoEdili : Come guidare la vostra azienda nel processo di transizione energetica? Quali strumenti di finanziamento sono a disp… - SLN_Magazine : Report EY: 'Il futuro delle imprese italiane è sempre più sostenibile'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -