Le Donatella, Giulia scatena i follower: sotto la giacca niente. Il web si scatena (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ultimo post de Le Donatella è da bollino rosso, ecco come Giulia Provvedi ha mandato fuori di testa i fan del duo musicale. Le gemelle Provvedi, Silvia e Giulia, che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ultimo post de Leè da bollino rosso, ecco comeProvvedi ha mandato fuori di testa i fan del duo musicale. Le gemelle Provvedi, Silvia e, che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chiasacco21 : @MeTa_pina @Estoytranquila1 @moonblck3 Le Donatella ad esempio. Concorrenti distinte e ne è arrivata solo 1. Anche… - mavuoidiecieuro : vai arkomi pompiamo di brutto Amedeo Donatella papalina ti amo Giulia vieni a far festa con noi e Gianni Morandi ti… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Dayane Mello, Le Donatella, Marta Sorge e Giulia Latini! Giulia Salemi e Gaia Zorz… - giulia_secreti : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Donatella Raffai, primo volto storico di Chi l'ha visto? #ANSA - zazoomblog : Le Donatella Giulia irresistibile in intimo: per i fan è un sogno ad occhi aperti - #Donatella #Giulia… -