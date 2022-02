Lazio, Immobile non si allena per uno stato influenzale: a rischio il Porto? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) allenamento mattutino per la Lazio che è pronta a partire per il Portogallo: domani alle 21 è in programma la sfida al Porto, gara d’andata del play-off per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni tecniche. Successivamente Maurizio Sarri ha diretto un’ampia fase tattica. Assenti Acerbi e Lazzari, unici due infortunati, ma anche Ciro Immobile, fermato da qualche sintomo influenzale. L’attaccante campano vuole comunque esserci domani e dunque partirà con la squadra per guidare l’attacco, con Pedro e Zaccagni favoriti su Felipe Anderson per completare il tridente. A centrocampo Sarri dovrebbe puntare su Leiva e Luis Alberto, squalificati in campionato e dunque a riposo forzato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022)mento mattutino per lache è pronta a partire per ilgallo: domani alle 21 è in programma la sfida al, gara d’andata del play-off per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni tecniche. Successivamente Maurizio Sarri ha diretto un’ampia fase tattica. Assenti Acerbi e Lazzari, unici due infortunati, ma anche Ciro, fermato da qualche sintomo. L’attaccante campano vuole comunque esserci domani e dunque partirà con la squadra per guidare l’attacco, con Pedro e Zaccagni favoriti su Felipe Anderson per completare il tridente. A centrocampo Sarri dovrebbe puntare su Leiva e Luis Alberto, squalificati in campionato e dunque a riposo forzato ...

