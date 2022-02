Lazio, allarme per Porto: Immobile ha l'influenza e deve dare forfait (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Lazio giocherà l'andata dei playoff di Europa League senza Ciro Immobile. L'attaccante non è partito per Porto per una sindrome influenzale e non sarà quindi in campo nella sfida di domani alle 21 . Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lagiocherà l'andata dei playoff di Europa League senza Ciro. L'attaccante non è partito perper una sindromele e non sarà quindi in campo nella sfida di domani alle 21 .

