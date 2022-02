La sarda Canalis, da Los Angeles, costa 200 mila euro alla Regione Liguria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Canalis e lo spot “d’oro” con i soldi della Liguria Il Fatto Quotidiano, pagina 16, di M.Gra. Uno spot da 31 secondi, a un costo di 100 mila euro, cioè 9.677 euro al secondo. Pagati con soldi pubblici. Tanto è costata Elisabetta Canalis alla Regione Liguria, che l’ha ingaggiata come testimonial per un messaggio promozionale andato in onda durante l’ultimo Festival di Sanremo. Il contratto, stipulato con la Piermia srl (società di Sassari di proprietà della Canalis e della madre Bruna Arru) prevede un altro spot d’oro in autunno, per un totale di 204 mila euro. Le cifre sono state rese note ieri dal governatore Giovanni Toti, a seguito di un’interrogazione del ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 16 febbraio 2022)e lo spot “d’oro” con i soldi dellaIl Fatto Quotidiano, pagina 16, di M.Gra. Uno spot da 31 secondi, a un costo di 100, cioè 9.677al secondo. Pagati con soldi pubblici. Tanto èta Elisabetta, che l’ha ingaggiata come testimonial per un messaggio promozionale andato in onda durante l’ultimo Festival di Sanremo. Il contratto, stipulato con la Piermia srl (società di Sassari di proprietà dellae della madre Bruna Arru) prevede un altro spot d’oro in autunno, per un totale di 204. Le cifre sono state rese note ieri dal governatore Giovanni Toti, a seguito di un’interrogazione del ...

