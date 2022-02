La rivolta di 1 000 presidi contro l’ex-ministro Azzolina | lei in Sicilia | noi lontani da casa

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “ministra”? “Era in coda alla graduatoria. Noi siamo i migliori e ci hanno sradicato dasenza alcun aiuto da parte dello Stato”. È la protesta di mille presìdi che ora minacciano “sciopero della fame e della sete”l’ingiustizia compiuta dallo Stato a favore della grillina, ex-ministra dell’Istruzione. La vicenda riguarda il concorso2017, su cui esplose il malcontento, reso celebre proprio dalla partecipazione della ex-ministra dell’Istruzione Lucia. A chiedere ascolto stavolta non sono gli aspiranti dirigenti scolastici che, per anni, hanno gridato allo scandalo, ma i vincitori del concorso. Un migliaio dichiamati in servizio nel 2019 soprattutto al nord e comunque non nella loro regione di appartenenza, come avevano ...