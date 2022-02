La regina Elisabetta crea un profumo per cani: La colonia per i segugi felici (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiama Happy Hounds Dog Cologne (La colonia per i segugi felici) ed è il nuovo profumo per cani che la regina Elisabetta ha appena lanciato sul mercato. La reale ama molto gli animali e ora, alla veneranda età di 95 anni, si è anche cimentata in questa nuova avventura. Vi raccomandiamo... Jennifer Aniston in quarantena con i suoi cani La nuova fragranza specifica per i cuccioli, si legge su The Sun, ha un profumo di coastal walks, ossia di passeggiate lungo la costa. Le note olfattive sono quelle agrumate di bergamotto e quelle ricche del muschio. E per la felicità di tutti i cuccioli, è un prodotto unisex, ideale quindi per cani maschi ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiama Happy Hounds Dog Cologne (Laper i) ed è il nuovoperche laha appena lanciato sul mercato. La reale ama molto gli animali e ora, alla veneranda età di 95 anni, si è anche cimentata in questa nuova avventura. Vi raccomandiamo... Jennifer Aniston in quarantena con i suoiLa nuova fragranza specifica per i cuccioli, si legge su The Sun, ha undi coastal walks, ossia di passeggiate lungo la costa. Le note olfattive sono quelle agrumate di bergamotto e quelle ricche del muschio. E per latà di tutti i cuccioli, è un prodotto unisex, ideale quindi permaschi ...

