LA PUPA E IL SECCHIONE: SOLEIL SORGE E DELIA DURAN NEL REALITY DI BARBARA D'URSO? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Manca meno di un mese alla partenza de "La PUPA e il SECCHIONE", il REALITY di Italia 1 che verrà completamente rivoluzionato da BARBARA D'URSO. La conduttrice si sta godendo i buoni ascolti del suo "Pomeriggio 5" che sta accorciando le distanze con il competitor "La Vita in Diretta" e si prepara al grande ritorno in prima serata con il format nato nel 2006. Studio, giuria, una villa dove vivranno pupe e secchioni. In ognuna delle otto puntate previste, le coppie lasceranno la casa per arrivare in studio e commentare la settimana tra emozioni, sorprese, lacrime e risate. Il tutto sotto gli occhi della D'URSO e della giuria che secondo Nuovo Tv sarà formata da SOLEIL SORGE, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

