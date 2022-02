La Premier League e la Superlega che già esiste (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Superlega esiste già e solo i ciechi non la vedono. Gli altri, quelli che hanno assistito alla passeggiata del Manchester City in casa dello Sporting Lisbona, sulla carta una grande del Portogallo, sanno da tempo che tra il calcio inglese e il resto dell'Europa si è scavato un solco difficile da colmare in tempi ragionevoli. La novità è che, usciti dalla tempesta del Covid, quel baratro si sta ampliando invece che ridursi, come se la pandemia avesse funzionato da livella ovunque tranne che nel calcio di Sua Maestà. La notizia era nell'aria, ma leggerla fa comunque impressione. Con gli ultimi accordi in India e Asia, mercati potenzialmente immensi per il football, la Premier League è diventata il primo campionato della storia a incassare di più dalla commercializzazione internazionale dei propri diritti tv rispetto a ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lagià e solo i ciechi non la vedono. Gli altri, quelli che hanno assistito alla passeggiata del Manchester City in casa dello Sporting Lisbona, sulla carta una grande del Portogallo, sanno da tempo che tra il calcio inglese e il resto dell'Europa si è scavato un solco difficile da colmare in tempi ragionevoli. La novità è che, usciti dalla tempesta del Covid, quel baratro si sta ampliando invece che ridursi, come se la pandemia avesse funzionato da livella ovunque tranne che nel calcio di Sua Maestà. La notizia era nell'aria, ma leggerla fa comunque impressione. Con gli ultimi accordi in India e Asia, mercati potenzialmente immensi per il football, laè diventata il primo campionato della storia a incassare di più dalla commercializzazione internazionale dei propri diritti tv rispetto a ...

