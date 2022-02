La morte di Michele Merlo si poteva evitare? Per i Nas negligenze e superficialità da parte dei medici (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quante volte in questi mesi i genitori di Michele Merlo e tutte le persone che lo amavano, sono state costrette a porsi la stessa domanda: poteva essere salvato? Nessuna sentenza, nessuna indagine potrà ridare ai genitori del cantante la felicità di averlo ancora al loro fianco. Ma se c’è qualcuno che ha sbagliato, giustizia deve essere fatta. Nelle ultime ore ci sono state delle novità che riguardano proprio le indagini sulla morte di Michele. Il cantante ed ex concorrente di talent show Michele Merlo si sarebbe potuto salvare. Non sarebbe guarito, ma nemmeno sarebbe morto come è accaduto il 6 giugno scorso. I genitori di Michele vogliono comprendere chi ha sbagliato, che cosa si poteva fare. Il giovane soffriva di una leucemia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quante volte in questi mesi i genitori die tutte le persone che lo amavano, sono state costrette a porsi la stessa domanda:essere salvato? Nessuna sentenza, nessuna indagine potrà ridare ai genitori del cantante la felicità di averlo ancora al loro fianco. Ma se c’è qualcuno che ha sbagliato, giustizia deve essere fatta. Nelle ultime ore ci sono state delle novità che riguardano proprio le indagini sulladi. Il cantante ed ex concorrente di talent showsi sarebbe potuto salvare. Non sarebbe guarito, ma nemmeno sarebbe morto come è accaduto il 6 giugno scorso. I genitori divogliono comprendere chi ha sbagliato, che cosa sifare. Il giovane soffriva di una leucemia ...

Advertising

telodogratis : Morte Michele Merlo, per i Nas diagnosi superficiali: il cantante poteva essere salvato - zazoomblog : Morte Michele Merlo per i Nas diagnosi superficiali: il cantante poteva essere salvato - #Morte #Michele #Merlo… - ilbassanese : Morte Michele Merlo, per i Nas diagnosi superficiali: il cantante poteva essere salvato - Nutizieri : Morte Michele Merlo, medici sotto la lente del Nas: caso trattato con 'superficialità' - simonabastiani : Secondo i Nas, Michele Merlo, con le cure precoci e giuste, sarebbe vivo. Oggi, invece, due genitori piangono la mo… -