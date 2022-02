La guerra nello Yemen rischia di diventare internazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Forti esplosioni, una nuvola di fumo dalla zona dell’aeroporto, rumore di ambulanze verso le infrastrutture del più importante scalo cittadino. Il 17 gennaio scorso Abu Dhabi si è risvegliata così. Uno scenario di guerra mai visto da queste parti. Nemmeno nel 1991, quando l’appoggio dato agli Usa contro l’Iraq di Saddam Hussein ha fatto temere InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Forti esplosioni, una nuvola di fumo dalla zona dell’aeroporto, rumore di ambulanze verso le infrastrutture del più importante scalo cittadino. Il 17 gennaio scorso Abu Dhabi si è risvegliata così. Uno scenario dimai visto da queste parti. Nemmeno nel 1991, quando l’appoggio dato agli Usa contro l’Iraq di Saddam Hussein ha fatto temere InsideOver.

Advertising

Tg3web : Da sette anni, nello Yemen la guerra continua a fare strage dei civili e a ridurre alla fame milioni di profughi. A… - lalitapetila : RT @SMaurizi: intervista di #Repubblica a #Woolsey,ex capo #CIA che voleva vedere #Snowden impiccato per il collo finché non moriva,arriva… - ___Flaviana___ : @trastatore @VeritaTheWay @Esochad @Esochad è nello spazio a parlare della guerra. Vi siete salvati. ?? - daniimpera31 : @dusantiamo Scoppia la guerra nello stesso giorno in qui nasce Berna coincidenze? Io non credo - MPaperoga : RT @SMaurizi: intervista di #Repubblica a #Woolsey,ex capo #CIA che voleva vedere #Snowden impiccato per il collo finché non moriva,arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra nello La crisi ucraina ... neanche economico, da una guerra nel bel mezzo dell'Europa. Sarebbe un errore credere che la ... e di conseguenza degno della massima attenzione, è il futuro collocamento dell'Europa nello scacchiere ...

L'appello transnazionale per far entrare l'Ucraina nell'Ue ... con la sua integrazione nello spazio europeo a cui appartiene e nel progetto di cui vuole essere ...e conseguentemente di tutta l'Europa sono senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. ...

La guerra nello Yemen rischia di diventare internazionale InsideOver Tra Roma e arbitri la guerra continua: Abisso fa scattare l'inchiesta su Calvarese Stando a quanto raccontato in un esposto presentato dall’arbitro Rosario Abisso, dopo la partita è piombato nello stanzino Gianpaolo Calvarese, il consulente ingaggiato dalla Roma per la match ...

Pediatri, vaccino a duemila bimbi "E’ ancora guerra contro i contagi" Infatti, come ci spiega la segretaria provinciale dei pediatri di famiglia, la dottoressa Vanessa Perone, "non è prevista una dose booster per i bambini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni. Questo ...

... neanche economico, da unanel bel mezzo dell'Europa. Sarebbe un errore credere che la ... e di conseguenza degno della massima attenzione, è il futuro collocamento dell'Europascacchiere ...... con la sua integrazionespazio europeo a cui appartiene e nel progetto di cui vuole essere ...e conseguentemente di tutta l'Europa sono senza precedenti dalla fine della SecondaMondiale. ...Stando a quanto raccontato in un esposto presentato dall’arbitro Rosario Abisso, dopo la partita è piombato nello stanzino Gianpaolo Calvarese, il consulente ingaggiato dalla Roma per la match ...Infatti, come ci spiega la segretaria provinciale dei pediatri di famiglia, la dottoressa Vanessa Perone, "non è prevista una dose booster per i bambini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni. Questo ...