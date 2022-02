La foto della ragazza in autobus con un fucile non c’entra con la crisi Russia-Ucraina di questi giorni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 12 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet con un’immagine di una ragazza e un fucile, preceduta da questo commento: «ragazza Ucraina con AK47 nella borsa in attesa delle truppe russe, prende serenamente l’autobus di ritorno dall’estetista. Unghie fantastiche #terzaguerramondiale #Ucraina». Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La foto mostra effettivamente una ragazza seduta su un mezzo pubblico e con un fucile contenuto in una borsa di tela. Il fucile sembra essere il modello AK47, creato in Unione Sovietica e in uso a partire dal 1949. L’autore del tweet associa l’immagine all’attuale situazione in Ucraina, dove quest’arma è ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 12 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet con un’immagine di unae un, preceduta da questo commento: «con AK47 nella borsa in attesa delle truppe russe, prende serenamente l’di ritorno dall’estetista. Unghie fantastiche #terzaguerramondiale #». Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lamostra effettivamente unaseduta su un mezzo pubblico e con uncontenuto in una borsa di tela. Ilsembra essere il modello AK47, creato in Unione Sovietica e in uso a partire dal 1949. L’autore del tweet associa l’immagine all’attuale situazione in, dove quest’arma è ...

