La FIGC dà tempo alla Serie A | Terracciano commissario | ma dal 26 febbraio

Il consiglio della FIGC ha nominato il professore di diritto amministrativo Gennaro Terracciano commissario ad acta per adeguare lo statuto della Lega Serie A. Sentita la relazione della Lega e in particolare del vicepresidente di A Luca Percassi, la Federcalcio su proposta del presidente Gabriele Gravina ha deciso di far entrare nel pieno delle sue

Ultime Notizie dalla rete : FIGC tempo Terracciano commissario ad acta per lo Statuto della Lega A Gennaro Terracciano, professore di diritto amministrativo, su proposta del presidente della Figc Gabriele Gravina è stato nominato dal Consiglio federale della Federcalcio, sentita la ...giorni di tempo ...

FIGC FIGC Lega Serie A commissariata dalla Figc su proposta del presidente della Figc Gabriele Gravina, è stato nominato dal Consiglio federale della Federcalcio commissario ad acta fino al 15 marzo. Entrerà in carica dal 26 febbraio, dando alla ...

Calcio: Figc, Terracciano commissario ad acta per statuto Lega A, entra in carica dal 26 febbraio Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - Gennaro Terracciano, professore di diritto amministrativo, su proposta del presidente della Figc Gabriele Gravina è stato ... dando alla Lega A altri 9 giorni di tempo ...

