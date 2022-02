La deputata di Fratelli d’Italia che dice che in Italia ci sono 500 milioni di italiani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia ha un problema di sovrappopolazione, almeno prendendo per buoni i dati raccolti e diffusi via social (prima di cancellarli) dalla deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. Secondo la parlamentare sovranista, infatti, con l’obbligo di Super Green Pass per gli over 50, ci sono almeno 500 milioni (sì, milioni) di Italiani che non potranno andare a lavoro e, quindi, non potranno portare a casa lo stipendio. 500 milioni di Italiani pic.twitter.com/ovZgcJMKm4 — M49 (@M49liberorso) February 16, 2022 Ylenja Lucaselli, la deputata di FdI che parla di 500 milioni di Italiani “Ci sono più di 500 milioni di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ha un problema di sovrappopolazione, almeno prendendo per buoni i dati raccolti e diffusi via social (prima di cancellarli) dalladiYlenja Lucaselli. Secondo la parlamentare sovranista, infatti, con l’obbligo di Super Green Pass per gli over 50, cialmeno 500(sì,) dini che non potranno andare a lavoro e, quindi, non potranno portare a casa lo stipendio. 500dini pic.twitter.com/ovZgcJMKm4 — M49 (@M49liberorso) February 16, 2022 Ylenja Lucaselli, ladi FdI che parla di 500dini “Cipiù di 500di ...

Ylenja Lucaselli, la deputata di FdI che parla di 500 milioni di italiani

