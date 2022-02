La Corte europea ha dato torto a Polonia e Ungheria sullo stato di diritto

Advertising

ilpost : La Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo che lega i fondi eu… - theTach : Ah, avevano anche fatto ricorso? - italia_europea : RT @SiGarantista: #Referendum: #Consulta sta esaminando quesiti su #giustizia (ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Corte costituzionale ha cominciat… - roma_europea : RT @SiGarantista: #Referendum: #Consulta sta esaminando quesiti su #giustizia (ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Corte costituzionale ha cominciat… - ArmidaCuzzocrea : RT @ilpost: La Corte di Giustizia europea ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo che lega i fondi europei al ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte europea

Ladi Giustizia dell'Unioneha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l'erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto.La Commissione, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione dellaprima di agire, nonostante il regolamento sia entrato in vigore a gennaio ..."1.239.423 firme dovrebbero far capire a chi ci amministra che non c’è più tempo da perdere" aggiungono dal partito "In due ore di discussione i giudici della Corte Costituzionale ... 8 della ...La Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso di Polonia e Ungheria contro il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto, che permette alla Commissione di tagliare i fondi ...